Губернатор Игорь Руденя и митрополит Амвросий обсудили восстановление Спасо-Преображенского собора и благоустройство Соборной площади в Твери

На встрече в епархии. Фото: ПТО

15 июля в Тверском епархиальном управлении губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили продолжение восстановления Спасо-Преображенского собора и благоустройство прилегающей площади в Твери.

Вчера глава региона проверил, как ведутся работы там.

Сейчас продолжается обустройство внутри собора. В активной стадии находится благоустройство Соборной площади. Территорию готовят для укладки гранитной брусчатки. В перечень работ также входит устройство наружного освещения, видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории и другие мероприятия.

- При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории. Важно также создать локации, по которым будет идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. В последнее время значительно возрос туристический поток в регион. Для нас важно, чтобы туристы вновь возвращались в Тверь и Верхневолжье, - отметил Губернатор.

Речь на встрече обсуждалась установка рядом с собором бронзовой композиции беседующих святителя Симеона и молодого князя Михаила Тверского. Проект представил скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской.