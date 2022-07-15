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Общество15 июля 2022 10:50

Новобранцы ПВО примут присягу у Ржевского мемориала в Тверской области

Мероприятие состоится 16 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новобранцы ПВО примут присягу у Ржевского мемориала

Новобранцы ПВО примут присягу у Ржевского мемориала

Фото: ПТО

16 июля у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области примут присягу новобранцы 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина.

32-я дивизия – воинское формирование в составе 6-й армии ВВС и ПВО несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, ведение разведки в воздушном пространстве, уничтожение средств воздушного нападения противника в полете, а также участвует в противоракетной обороне.

На присяге будут присутствовать родители новобранцев, почетные гости. Начало мероприятия в 11:00.