По поручению губернатора Игоря Рудени в общежитии Тверского технологического колледжа заменены окна

В колледже заменили окна. Фото: ПТО

В общежитии Тверского технологического колледжа заменены оконные блоки. За содействием в решении вопроса к губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан обращалась мама одного из студентов Марина Синильникова в конце 2021 года.

Губернатор ответил, что окна заменят, а средства на это выделят из областного бюджета.

Работы в общежитии стартовали по окончании учебного года, 6 июня, чтобы не создавать неудобств для проживающих там в период учебы студентов. Всего в общежитии насчитывается 88 комнат, в которых проживает 263 человека. В ходе работ заменено 119 окон.