В День города Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" в Твери

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 15 по 17 июля.

Выявлять пьяных водителей будут и в Твери. В выходные областной центр отметит День города.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".