Пять тысяч жителей "Южного" в Твери остались без воды

Пять тысяч жителей остались без воды Фото: Анна РОМАНОВА

Коммунальное ЧП в новостройках микрорайона "Южный" произошло 14 июля. У дома №48, корп.1 по улице Левитана во время дорожных работ рабочие повредили водопровод.

Без горячей и холодной воды остались жители жилых комплексов: "Европейский" 1 и 2, "Иллидиум" 1 и 2, "Времена года" 1 и 2, "Норвежский квартал", "Лесная мелодия". О проблеме жители домов сообщили в соцсети.

Без холодной и горячей воды остались примерно 5000 жителей.

В настоящее время водоснабжение в дома не вернулось. Организован подвоз питьевой воды.

Дальнейшая информация уточняется.