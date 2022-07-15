Пять тысяч жителей "Южного" в Твери остались без воды

Пять тысяч жителей остались без воды
Фото: Анна РОМАНОВА
Коммунальное ЧП в новостройках микрорайона "Южный" произошло 14 июля. У дома №48, корп.1 по улице Левитана во время дорожных работ рабочие повредили водопровод.
Без горячей и холодной воды остались жители жилых комплексов: "Европейский" 1 и 2, "Иллидиум" 1 и 2, "Времена года" 1 и 2, "Норвежский квартал", "Лесная мелодия". О проблеме жители домов сообщили в соцсети.
Без холодной и горячей воды остались примерно 5000 жителей.
В настоящее время водоснабжение в дома не вернулось. Организован подвоз питьевой воды.
Дальнейшая информация уточняется.