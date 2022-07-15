Работникам ЦРБ в Тверской области задолжали более 70 000 рублей по заработной плате

Работникам медорганизации задолжали 70 000 рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру Рамешковского района обратился медперсонал Рамешковской ЦРБ с жалобой на невыплату заработной платы.
Установлено, что в нарушение действующего законодательства должностным лицом больницы работникам организации выплачивалась зарплата ниже минимального размера оплаты труда, в результате общая задолженность составила около 70 тыс. рублей.
Прокуратурой в отношении должностного лица больницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 11 000 рублей.
Решение в законную силу не вступило, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.