Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 7:11

Работникам ЦРБ в Тверской области задолжали более 70 000 рублей по заработной плате

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Работникам медорганизации задолжали 70 000 рублей

Работникам медорганизации задолжали 70 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Рамешковского района обратился медперсонал Рамешковской ЦРБ с жалобой на невыплату заработной платы.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства должностным лицом больницы работникам организации выплачивалась зарплата ниже минимального размера оплаты труда, в результате общая задолженность составила около 70 тыс. рублей.

Прокуратурой в отношении должностного лица больницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 11 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.