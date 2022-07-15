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Общество15 июля 2022 7:04

За месяц жители Твери сдали в "Экопункт" восемь тонн вторсырья

И получили 93 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области за месяц сдали 8 тонн вторсырья

Жители Тверской области за месяц сдали 8 тонн вторсырья

Фото: Александр ЖМУЛИН

За первый месяц лета в "Экопункт" жители Тверской области сдали 8 тонн вторсырья: более 5 тонн макулатуры, 2 тонны стекла, более 1 тонны пластика, алюминиевой тары - 450 кг. За сданное вторичное сырьё гражданам заплатили порядка 93 тыс. рублей.

Первый в Тверской области "Экопункт" был открыт в Твери в середине мая 2022 года. Это новый экологический проект регионального оператора по обращению с ТКО.

Пункт приема расположен рядом с гипермаркетом "Глобус" на Октябрьском проспекте в Твери. За каждый сданный килограмм вторсырья жители могут получать деньги. Пункт принимает пэт-бутылки, пластиковую и алюминиевую тару, макулатуру, стекло. Каждая фракция имеет свой ценовой диапазон.