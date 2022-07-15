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Общество15 июля 2022 6:37

В центре Твери несколько улиц перекроют 16 июля

Ищите пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют несколько улиц

В Твери перекроют несколько улиц

Фото: Алина НИЗАМОВА

16 июля с 14:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта:

- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).

Парковку на указанных участках запретят с 8:00 утра.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.