В Твери до 8 Марта работает выставка-продажа тюльпанов

На выставке представлено более 40 видов тюльпанов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в МБУ "Зеленстрой" с 27 февраля открылась выставка-продажа тюльпанов. Специально для ежегодной выставки в теплицах вырастили более 40 видов тюльпанов. Всего примерно 100 тысяч цветов.

Выставка-продажа работает на ул. 2-я Лукина, 7 Б до 8 марта включительно. Часы работы: до 7 марта - с 8:00 до 19:00. 8 марта - с 8:00 до 16:00.

Стоимость тюльпанов на выставке - 80 и 100 рублей за цветок, гиацинты в горшке - 170 рублей, цветущие пеларгонии, примулы, бегонии, цикламены - от 150 до 400 рублей за штуку.

Также напомним, что накануне администрация города утвердила перечень мест торговли живыми цветами на улицах города. 38 торговых точек будут работать с 4 по 8 марта включительно.