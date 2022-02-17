В Твери изымут и снесут 75 гаражей в Пролетарском районе для строительства Западного моста

На левом берегу Волги уже идут подготовительные работы перед возведением моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в рамках реализации проекта по строительству Западного моста будут снесены 75 гаражей в автокооперативе №23 на улице Кирова в Пролетарском районе. Об этом сообщило областное министерство имущественных и земельных отношений.

Речь идет о гаражах под номерами: 23, 28, 31, 44, 46, 50, 51, 52, 56, 65, 76, 85, 111, 117, 118, 120, 122, 127, 128, 136, 149, 155, 156, 160, 162, 164, 167, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 193, 195, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 218, 219, 223, 231, 239, 241, 245, 247, 250, 253, 259, 263, 265, 267, 270, 271, 273, 274, 277, 282, 283, 286, 287, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305.

Владельцы этих гаражей могут до 9 апреля 2022 года написать заявление об учете их прав в министерстве имущественных и земельных отношений региона (телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84).

Напомним, что работа по изъятию земельных участков под будущее строительство Западного моста через Волгу в Твери была начата еще в марте прошлого года.

Как уже писала "КП"-Тверь", тогда было объявлено об изъятии части земель, находящейся в общедолевой собственности жильцов дома № 97 по Петербургскому шоссе, и часть площадей, занимаемых гаражным кооперативом № 10.

Для строительства также потребуется расчистить территорию рядом с гаражами (в зоне этого участка сейчас располагается магазин обоев) и участок земли на Комсомольской площади в Пролетарском районе (территория бывшего кафе «Пингвин»).

Под изъятием земель и недвижимости, грубо говоря, подразумевается их выкуп. По российскому законодательству собственнику государство должно возместить рыночную стоимость изымаемого имущества. А в некоторых случаях - упущенную выгоду.

Также напомним, что уже идут подготовительные работы к строительству моста. На месте побывал корреспондент "КП"-Тверь".

Направление строительства. Фото: Яндекс карты

9 февраля стройплощадку посетил губернатор Игорь Руденя. Глава региона тогда отметил, что строительство Западного моста - это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери.

Он включает в себя не только непосредственно сооружение самого моста через Волгу, но и реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и моста по Петербургскому шоссе, а также создание подъездных дорог.

Этот самый крупный за несколько десятилетий в столице региона проект по плану должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м.

Он будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра. О других параметрах сооружения читайте здесь.