В Тверской области на голову 17-летней девушки упал металлический карниз со льдом

Металлический карниз ударил девушку по голове Фото: прокуратура Тверской области

В Тверской области на голову 17-летней девушки с крыши магазина упал металлический карниз со льдом. ЧП произошло в Торжке 14 февраля.

По факту происшествия Торжокской межрайонной прокуратурой проводится проверка.

Пострадавшая доставлена в ЦРБ Торжокского района с сотрясением мозга и травмой руки.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

В своём официальном комментарии администрация Торжка пояснила:

«Содержание здания, включая удаление снега и наледи с кровли, козырьков и балконов в зимний период, является обязанностью собственников торговых объектов. Накануне происшествия администрация города направила в адрес собственника данного торгового центра в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, содержащее указание на необходимость незамедлительного принятия мер по содержанию здания ТЦ в соответствии с погодными условиями. К сожалению, необходимых мер собственником объекта принято не было. В сложившихся погодных условиях администрация города Торжка усилит работу по предупреждению и пресечению нарушений обязательных требований в сфере благоустройства территории муниципального образования, в частности, по контролю за исполнением собственниками и владельцами объектов капитального строительства обязанностей по содержанию таких объектов и прилегающей территории».