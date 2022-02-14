Молоко с растительными стеринами выявили в больнице Тверской области

Молоко не прошло лабораторную проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фальсификат молока выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе проверки проб питьевого молока жирностью 3,2%.

Отбор проб был произведен специалистами Управления Россельхозназора по Тверской и Ярославской областям. Продукт произведен в Ростовской области. По результатам лабораторной проверки в составе молока выявлены бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.