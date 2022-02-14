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Происшествия14 февраля 2022 18:03

В Тверской области молодой мужчина украл у 91-летнего пенсионера 150 000 рублей

Фигуранта задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионер лишился 150 000 рублей

Пенсионер лишился 150 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию о краже заявил 91-летний житель Лихославльского района. Мужчина сообщил, что неизвестный мужчина под видом сантехника зашёл в квартиру и обманным путем похитил у него 150 000 рублей.

Полицейские осмотрели место преступления, провели поквартирный обход, изучили записи с камер видеонаблюдения и наметили возможные пути отхода злоумышленника.

Выяснилось, что 28-летний мужчина заходил, чтобы заменить и прочистить трубы. Пока пенсионер читал договор об оказании услуг, лжесантехник его обокрал.

Фигуранта задержали и по статье "Кража" и завели на него уголовное дело.