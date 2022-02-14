Жителей Тверской области приглашают написать диктант «Tolles Diktat» на немецком

Диктант можно написать онлайн и офлайн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Тверской области могут принять участие во всероссийской акции «Tolles Diktat». Написать диктант на немецком языке онлайн можно будет 21 февраля в 13:00 в личном кабинете на официальном сайте акции. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию (успейте это сделать до 20 февраля).

Офлайн площадки также будут организованы. Их обновляемый список публикуется на сайте диктанта.

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» проводится по инициативе общественных организаций российских немцев и приурочена к Международному Дню родного языка (21 февраля). Основная цель массового диктанта – популяризация немецкого языка и развитие культуры грамотного письма на немецком языке. Принять участие в акции может бесплатно любой желающий.