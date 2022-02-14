В Твери выявили еще девять таксистов-нелегалов

В Твери продолжаются рейды против таксистов-нелегалов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери Госавтоинспекция проводит профилактические рейды "Легковое такси" против таксистов-нарушителей.

В период с 10 по 13 января 64 водителя такси привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Всего было проверено 211 машин. 20 из них перевозили пассажиров без пристегнутых ремней безопасности, девять водителей доставлены полицию за работу без лицензии, пятеро управляли неисправными автомобилями, четверо не имели водительских удостоверений.

Также были выявлены водители, не имеющие гражданства, автомобили с тонировкой.

На нарушителей составлены административные материалы.