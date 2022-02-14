Предстоящие изменения на пассажирских маршрутах в Конаковском районе Тверской области

Еще в одном муниципалитете скоро начнут ездить синие автобусы "Транспорта Верхневолжья". Фото: ПТО

С марта в Конаковском районе возить пассажиров начнут автобусы "Транспорта Верхневолжья". Как сообщает областное правительство, в связи с этим будут скорректированы некоторые маршруты и расписание общественного транспорта в Конаково, Конаковском районе, поселках Новозавидовский и Редкино. Также будут переименованы некоторые остановочные пункты.

В Конаково изменения коснутся маршрутов №1, №6, №10, №11, №12, №60, №66.

В районе - маршрутов №102, №103, №104, №105, №109, №111, №115, №203.

В поселке Новозавидовский - маршрутов №1, №2, №107, №116, №141, №141-1, №141-3.

В поселке Редкино - маршрутов №121-1, №121-2, №121-3, №121-4, №103-1, №103-2, №106, №204, №303, №304, №305.

Основные изменения маршрутов в Конаково:

Изменения маршрутов в Конаковском районе:

Изменения маршрутов в поселке Новозавидовский:

Изменения в поселке Редкино:

С расписанием и маршрутами общественного транспорта в Конаково и Конаковском районе можно ознакомиться на сайте областного Минтранса.

По любым возникающим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-350-00-99.