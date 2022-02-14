Назначен новый прокурор Молоковского района Тверской области

Советник юстиции Евгений Толмачев Фото: прокуратура Тверской области

В Тверской области назначен прокурор Молоковского района. Им стал советник юстиции Евгений Толмачев. Приказ 14 февраля подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Евгений Николаевич 1982 года рождения, в 2004 году окончил Тверской государственный университет по специальности юриспруденция.

В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2004 года. В 2006 году был назначен помощником Торжокского межрайонного прокурора, следователем, старшим следователем Торжокской межрайонной прокуратуры. В 2007 году назначен помощником Торжокского межрайонного прокурора, в 2011 - прокурор, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства на правах управления, с 2013 - заместитель Конаковского межрайонного прокурора, с июня 2020 года занимал должность заместителя прокурора Сонковского района.