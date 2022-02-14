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Происшествия14 февраля 2022 12:33

Минприроды проводит проверку по факту мора рыбы на водохранилище в Тверской области

ЧП произошло в Вышневолоцком городском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Массовый мор рыбы на Вышневолоцком водохранилище Фото: vk.com/ribovolok/Алексей Иванов

Массовый мор рыбы на Вышневолоцком водохранилище Фото: vk.com/ribovolok/Алексей Иванов

Массовый мор рыбы произошел на территории Вышневолоцкого водохранилища в районе деревообрабатывающего предприятия МДОК 13 февраля. О происшествии сообщили местные жители.

14 февраля на месте нарушения природоохранного законодательства работает региональная комиссия в составе сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Росприроднадзора, МЧС, следственного управления СКР.

На месте находятся представители филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических изменений по центральному федеральному округу».

- Произведен забор воды и рыбы для проведения лабораторных исследований и установления причины произошедшего, - сообщили в Минприроды региона. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение и установлены виновные.

В настоящее время ведется расчистка берега от останков рыбы и ее утилизация в соответствии с требованиями законодательства.