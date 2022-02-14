Алкоголь и продукты пытался вынести под курткой из магазина житель Твери

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В гипермаркете на Октябрьском проспекте в Твери росгвардейцы задержали посетителя, который, находясь в торговом зале, взял с открытой витрины алкоголь и продукты питания, спрятал их под куртку и попытался покинуть магазин, не оплатив товар.

Правонарушителя заметил менеджер по безопасности и нажал "тревожную кнопку".

26-летнего безработного местного жителя доставили в полицию для разбирательства.

Всего, в период с 7 по 13 февраля сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области было отработано 342 выезда по сигналу "Тревога" на охраняемые объекты региона.