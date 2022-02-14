Несовершеннолетнего жителя Тверской области будут судить за хранение наркотиков

Обвиняемый предстанет перед судом Фото: архив "КП"

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Следствием установлено, что 27 ноября 2021 года правоохранителями при осмотре места жительства несовершеннолетнего обнаружено и изъято 30 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом массой 64,1 грамма.

- С несовершеннолетним в преступный сговор вступило лицо, предложив подростку за денежное вознаграждение совместно совершить на территории города Конаково незаконный сбыт наркотического средства, на что несовершеннолетний согласился, - сообщает следственный комитет.

Довести задуманное до конца подросток не смог, т.к. был задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.