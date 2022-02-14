В Тверской области за неделю дистанционно оформлено более 1000 больничных листов

За неделю в Тверской области оформлено более 1000 дистанционных больничных листов Фото: ПТО

В Тверской области действует система дистанционного оформления больничных листов пациентам с симптомами ОРВИ. Лист нетрудоспособности пациенту открывают после аудиоконсультации с врачом. С 7 февраля выдан 1061 больничный.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом: на сайте областного Минздрава, по номеру 122.

Врачу необходимо описать симптомы заболевания. После этого будет открыт больничный лист на семь дней и назначено лечение. При необходимости пациент может быть направлен на очный прием.

На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии или продлении больничного листа. Сообщение придет в личный кабинет на Госуслугах. Приходить в поликлинику для оформления документа не нужно.

Если самочувствие ухудшается, следует незамедлительно обратиться в ЦАП, вызвать врача на дом или скорую помощь.