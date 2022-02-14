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Происшествия14 февраля 2022 10:52

В Тверской области браконьер вырубил 340 елей

Ущерб составил девять миллионов рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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"Черный лесоруб" спилил 340 елей в Тверской области

"Черный лесоруб" спилил 340 елей в Тверской области

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Рамешковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя Твери. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, находясь вблизи деревни Коростелево сельского поселения Заклинье Рамешковского района, не имея разрешения, используя спецтехнику, вырубил 340 елей. Ущерб оценили в 9 млн рублей.

Имущество обвиняемого арестовано в целях возмещения в последующем причиненного материального ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рамешковский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.