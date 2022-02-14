Дизайнеры помогут преобразить школы в Тверской области

При модернизации школ будут использоваться дизайнерские проекты. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Министерство образования Тверской области и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина подписали соглашение о взаимодействии. Оно подразумевает разработку дизайнерских и других решений в помощь региональному проекту по модернизации школ Верхневолжья в 2022-2026 годах.

- Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов - важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Региональный проект по модернизации школьной системы образования был утвержден 21 января на заседании областного правительства.

В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

В рамках проекта планируется разработка дизайна объектов капремонта с привлечением родителей, учащихся и общественных организаций.

В регионе уже есть опыт взаимодействия с молодыми дизайнерами в разработке и формировании «умного» образовательного пространства. Пример - детский сад «Арт дворик» на улице Планерная в Твери, который был сдан в 2021 году.