В Твери влюблённые проигнорировали День святого Валентина и не стали регистрировать браки 14 февраля

Залы областного Дворца бракосочетания 14 февраля пустовали. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

14 февраля - День святого Валентина - один из главных праздников для влюблённых. Праздник, конечно, западный, но и нам давно полюбился. Связать себя узами Гименея в такой день - символично. Но, как выяснилось, сочетаться браком в День всех влюблённых тверские молодожёны не спешат.

- Сегодня у нас никто не расписывался. 14 февраля, понедельник, - день для Дворца рабочий, но ни одного заявления на этот день подано не было, - сообщили "КП"-Тверь" в областном Дворце бракосочетания.

При этом другую "красивую" дату будущие молодожёны вниманием не обошли. По информации пресс-службы Правительства региона, 22 февраля 2022 года (зеркальная дата- 22.02.2022) в областном Дворце бракосочетания распишутся 50 пар. Всего же на регистрацию брака 2в этот день в органах ЗАГС Тверской области подано 111 заявлений.

СПРАВКА "КП"

Областной Дворец бракосочетания был открыт в центре Твери 10 сентября 2021 года в специально реконструированном для этого бывшем здании старого автовокзала. Это здание 1958 года постройки в Свободном переулке.

В трёхэтажном здании расположено четыре зала. Три - для торжественных бракосочетаний, один - для чествования юбиляров семейной жизни и регистрации новорождённых. Также во дворце имеется 27 кабинетов для предоставления госуслуг.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая супругам - князю Михаилу Тверскому и княгине Анне Кашинской.