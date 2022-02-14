Власти Твери начали подготовку к весеннему половодью

Тверь готовится к весеннему половодью Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Твери опубликовала постановление "О подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Твери в 2022 году".

В целях своевременной и качественной подготовки определен список и план неотложных мероприятий.

В частности, в ходе половодья должен осуществляться постоянный контроль состояния химически опасных объектов; очистных сооружений, колодцев и скотомогильников; хранилищ (складов) удобрений; свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и возникновения заболеваний населения в зонах возможного подтопления.

Даны указания по определению порядка эвакуации населения из зон подтопления, обеспечению готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и другим имуществом), созданию резерва передвижных насосных станций (в количестве 6 единиц).

Наблюдения за уровнем подъема воды на гидрологическом посту в Городском саду Твери в период прохождения пика половодья будут вестись круглосуточно.

Основные мероприятия должны быть подготовлены в срок до 11 марта 2022 года, остальные будут осуществляться на протяжении всего периода половодья.