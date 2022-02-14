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Происшествия14 февраля 2022 8:32

Два телевизора украл мужчина из дачного дома в Тверской области

Похищенную технику вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 62-летний житель Торжокского района Тверской области и сообщил, что из его дачного дома украдены два телевизора. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и свидетелей, изъяли следы и улики, проверили места сбыта краденого.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 63-летний житель соседней улицы. Похищенное мужчина хотел продать, а деньги потратить. Телевизоры вернули владельцу.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.