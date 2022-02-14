В Твери состоится торжественное открытие XXVIII Недели тверской книги

Неделя Тверской книги открывается 15 февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

15 февраля в 16:00 в Большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького состоится торжественное открытие XXVIII Недели тверской книги. На выставке "Тверская книга – 2021" будет представлено более 400 ярких новинок региональной печати, вышедших в 2021 году.

На выставке будут вручены "Приз симпатий библиотекарей за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками" и диплом "Открытие года" за самую заметную и выразительную книгу 2021 года. А также начнется благотворительная акция "Книги для тверских библиотек".

В рамках программы Недели тверской книги пойдут презентации, встречи с авторами, экскурсии, концерты и конференции. Свои исследования представят краеведы Денис Ивлев, Евгений Ступкин, Дмитрий Подушков, хранитель Всероссийского историко-этнографического музея Галина Неглядова. Художественными новинками порадуют детская писательница Гайда Лагздынь, протоиерей Александр Шабанов, торжокский автор Вячеслав Жарников.