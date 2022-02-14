В парке "Россия – Моя история" в Твери появится филиал МФЦ

В Тверской области продолжается развитие сети филиалов МФЦ Фото: ПТО

В Тверской области продолжается развитие филиалов МФЦ. Перспективы были рассмотрены на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Важно сформировать современную, доступную систему получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан.

В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи объектах: трех существующих и четырех новых. Финансирование составит почти 110 млн рублей.

В Твери к лету планируют открыть филиал МФЦ в мультимедийном парке "Россия – Моя история". Он будет обустроен в отдельном павильоне площадью 130 кв. метров. Граждан будут принимать в три окна, установят терминалы самообслуживания. Там же можно будет получить консультации и справчоную информацию.

Дополнительный филиал откроют в центре Ржева, по улице Большая Спасская, 36, в августе 2022 года. Здесь будут работать 11 окон приема граждан, три окна ЕРКЦ для приема у жителей коммунальных платежей.

В новые, благоустроенные здания переедут Осташковский и Спировский филиалы. Также запланирован капремонт кровли Торжокского филиала №1, оснащение Завидовского филиала и обустройство наружной навигации в Тверском филиале МФЦ №1.