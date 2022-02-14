На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области произошел массовый замор рыбы

Массовый мор рыбы на Вышневолоцком водохранилище Фото: vk.com/ribovolok/Алексей Иванов

13 февраля в соцсетях жители Вышневолоцкого городского округа сообщили о происшествии на Вышневолоцком водохранилище - на водоеме случился массовый замор рыбы.

Фотографии опубликованы в сообществе "Раболов Вышний Волочек". Мертвую рыбу, которая валяется на кромке льда вдоль берега, сфотографировали в районе МДОК (мебельно-деревообрабатывающий комбинат).

Под постом разгорелась полемика: одни жители уверены, что рыба сдохла из-за химии, которая попала в водоем. Другие предполагают, что виной тому снежная зима.

- В этом году будет много заморов, где мелко, родники всё забиты снегом, - пишут рыбаки.

На месте нарушения природоохранного законодательства работает региональная комиссия в составе сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Росприроднадзора, МЧС, следственного управления СКР.

По факту замора рыбы следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.