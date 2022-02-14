В Твери разыскали пропавшего подростка

Поиски подростка завершены Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери завершены поиски пропавшего 12 фераля подростка. О прекращении поисков вечером, 13 февраля, сообщил следственный комитет.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь проводится доследственная проверка.

К настоящему времени местонахождение молодого человека установлено. В ближайшее время его опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.