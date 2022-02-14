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Общество14 февраля 2022 6:15

В Твери разыскали пропавшего подростка

Несовершеннолетнего опрашивает следователь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Поиски подростка завершены

Поиски подростка завершены

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери завершены поиски пропавшего 12 фераля подростка. О прекращении поисков вечером, 13 февраля, сообщил следственный комитет.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь проводится доследственная проверка.

К настоящему времени местонахождение молодого человека установлено. В ближайшее время его опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.