В Твери разыскали пропавшего подростка

Поиски подростка завершены
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Твери завершены поиски пропавшего 12 фераля подростка. О прекращении поисков вечером, 13 февраля, сообщил следственный комитет.
Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь проводится доследственная проверка.
К настоящему времени местонахождение молодого человека установлено. В ближайшее время его опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного исчезновения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.