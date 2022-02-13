Женщина пострадала при столкновении двух Рено в центре Твери

В Твери столкнулись два автомобиля Renault, пострадала пассажирка. Фото: ГИБДД по Тверской области

13 февраля в Твери на пересечении проспекта Чайковского со Спортивным переулком столкнулись две легковых иномарки Рено. Подробности ДТП сообщили в областном ГИБДД.

- 35-летний водитель на белом Рено при повороте налево на красный сигнал светофора совершил столкновение с другим Рено, который двигался по встречке, - пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В этой аварии пострадала 45-летняя женщина - она находилась на пассажирском сидении одной из иномарок. Прибывшая на место скорая, доставила ее в больницу. По предварительной информации, у пострадавшей ушибы.