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Происшествия13 февраля 2022 15:09

Женщина пострадала при столкновении двух Рено в центре Твери

Один из водителей проехал на красный свет
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Твери столкнулись два автомобиля Renault, пострадала пассажирка. Фото: ГИБДД по Тверской области

В Твери столкнулись два автомобиля Renault, пострадала пассажирка. Фото: ГИБДД по Тверской области

13 февраля в Твери на пересечении проспекта Чайковского со Спортивным переулком столкнулись две легковых иномарки Рено. Подробности ДТП сообщили в областном ГИБДД.

- 35-летний водитель на белом Рено при повороте налево на красный сигнал светофора совершил столкновение с другим Рено, который двигался по встречке, - пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В этой аварии пострадала 45-летняя женщина - она находилась на пассажирском сидении одной из иномарок. Прибывшая на место скорая, доставила ее в больницу. По предварительной информации, у пострадавшей ушибы.