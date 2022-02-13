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Общество13 февраля 2022 14:52

В Твери разыскивают 16-летнего подростка

К поискам подключились следователи регионального СУ СК
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Твери пропал 16-летний Никита Андриякин. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери пропал 16-летний Никита Андриякин. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери пропал 16-летний Никита Андриякин. Подросток 12 февраля ушел из своего дома и не вернулся. Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по поводу его исчезновения.

- Следователь СУ СК и сотрудники полиции выясняют местонахождение подростка. Уже проведен осмотр места проживания. Признаков совершения преступления там не обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

Если вам известно местонахождение пропавшего Никиты Андриякина, обратитесь в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.