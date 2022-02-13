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Общество13 февраля 2022 14:16

Жители Твери построили в Шерегеше 12-метрового снеговика в поддержку российской сборной на Олимпиаде

Сначала организаторы хотели посвятить скульптуру дню рождения курорта, но передумали
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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6 человек из Твери построили в Шерегеше самого большого в стране снеговика. Фото: instagram/dirsheregesh

6 человек из Твери построили в Шерегеше самого большого в стране снеговика. Фото: instagram/dirsheregesh

Шесть человек из Твери построили за 12 дней гигантского 12-метрового снеговика на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Размеры арт-объекта впечатляют: основание снежной скульптуры достигает семь метров. На ее постройку ушло 250 кубометров снега. Возведение снежной скульптуры строители завершили, как и планировали, ко дню рождения Шерегеша, который отмечают 13 февраля.

Строители снеговика рассказали, что возводили подобную снежную скульптуру в 2019 году в Твери. Тверской снеговик был 11,6 метра высотой.

Правда, торжественно открывая скульптуру, организаторы все же посвятили ее не дню рождения курорта, а поддержке российской олимпийской сборной.

«Гигантскую скульптуру построили в поддержку российской олимпийской сборной, которая выступает в Пекине под нейтральным флагом. У снеговика высотой с трёхэтажный дом есть собственный 7-метровый сноуборд,» - сообщается в группе курорта Шерегеш» в соцсети ВКонтакте.

Вот такой огромный снеговик построен тверичанами в Шерегеше. Фото: instagram/dirsheregesh

Вот такой огромный снеговик построен тверичанами в Шерегеше. Фото: instagram/dirsheregesh

Фото на память с самым большим в России снеговиком. Фото: instagram/dirsheregesh

Фото на память с самым большим в России снеговиком. Фото: instagram/dirsheregesh