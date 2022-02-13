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Общество13 февраля 2022 12:50

Юные художники Тверской области нарисовали открытки к 23 февраля для виртуального конкурса музея Музея Победы

Итоги конкурса в музее подведут 23 февраля
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Вот такие открытки нарисовали юные художники для виртуального конкурса Музея Победы. Фото: victorymuseum.ru

Вот такие открытки нарисовали юные художники для виртуального конкурса Музея Победы. Фото: victorymuseum.ru

Праздничные открытки к 23 февраля, нарисованные юными художниками Тверской области, вошли в виртуальную выставку Музея Победы всероссийского детского конкурса «Защитники Отечества», организаторами которого стали Музей Победы и движение «ЮНАРМИЯ». Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Всего же в онлайн-экспозицию вошло более 10 тысяч детских рисунков из всех регионов России. Юные художники нарисовали героев прошлого и настоящего, военных, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника: георгиевскую ленточку, лавровую ветвь и звезду.

Организаторы выставки так же поясняют, что до 20 февраля интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся работу. По итогом народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». По итогам открытого голосования за понравившиеся работы, по наибольшему количеству набранных голосов определятся по 3 победителя в каждой возрастной категории: 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Итоги конкурса подведут 23 февраля.