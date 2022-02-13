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Общество13 февраля 2022 12:19

В Тверской области вакцинировано от коронавируса более 661 тысячи человек

За сутки прививку сделали 510 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 13 февраля прививку сделали 661 754 человек, за последние сутки – 510 человек.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.