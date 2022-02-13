В Тверской области 13 февраля коронавирусом заразились 1527 человек

Цифры суточной заболеваемости ковидом в Тверской области по-прежнему высоки.
Фото: ПТО
По данным на 13 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 1527 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 127406 заболевшим.
Всего с начала пандемии 92828 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 44 человека. На карантине - 32100 заболевших. 2478 человек скончались.
За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 2 человека. Госпитализировано за минувшие сутки 55 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В Тверской области вакцинироваться можно в 57 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.
Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
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