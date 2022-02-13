О судьбе железнодорожного вокзала в Твери высказался Бэтмен

Тверской Бэтмен хочет, чтоб в городе ему установили памятник. Фото: Инстаграм/batman.help

На минувшей неделе только ленивый в тверском сегменте интернета не высказал своё отношение к судьбе железнодорожного вокзала в Твери. Власти вот-вот должны начать его реновацию, анонсировали это в официальных сообщениях. Но прежде с соцсетях ходили слухи о сносе здания с башней-часами.

Своё отношение к этому вопросу высказал и тверской Бэтмен - персонаж, плод совместных трудов тверского путешественника-телеведущего и сына экс-мэра Твери Алексея Корзина и музея фотографии «Искра». Тверской Бэтмен достаточно давно обитает в сети и даже ведёт свой Инстаграм. И если ранее посты в микроблоге носили глянцевую направленность, то в последний месяц стали более социальными.

«Тверской Бэтмен против планов по сносу железнодорожного вокзала в Твери», - решительно заявил на днях персонаж.

Что до создателей образа, то недавно в соцсетях наделало много шума заявление Алексея Корзина о том, что он планирует найти скульптора для создания памятника Бэтмену в Твери. Причём, ему он мыслиться, как некая молодежная точка притяжения.