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Общество13 февраля 2022 8:12

Тверьстат рассказал, в каком возрасте чаще всего женятся в Тверской области

Накануне Всемирного Дня брака подсчёт обнародовал Тверьстат
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В 2021 году в Тверской области в брак вступили 7227 пар.

В 2021 году в Тверской области в брак вступили 7227 пар.

Фото: Алина ПЕТРОВА

В 2021 году официально зарегистрировали в органах ЗАГС Тверской области свой брак 7227 пар. Таким подсчетом во Всемирный День брака, который отмечают 13 февраля, поделился Тверьстат.

- При этом любви поистине оказались покорны все возрасты! Самый юный новобрачный отметил 15-летие, а самому возрастному на момент вступления в брак исполнился 91 год, - пояснили в Тверьстате.

В ведомстве отмечают, что чаще всего всё же женятся в возрасте от 20 до 35 лет. Такими были по 62% невест и женихов 2021 года.