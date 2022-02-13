В Весьегонске Тверской области собака набросилась на идущих в школу детей

В Тверской области собака набросилась на идущих в школу первоклашек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Весьегонске на идущих в школу детей набросились собака. Сообщение об этом размещено в паблике «Подслушано в Весьегонске».

«Сегодня собака у «Светофора» напала на детей, идущих в школу утром. Эта собака сидит там постоянно. Уберите своих собак с улиц, уважаемые хозяева», - просит автор поста.

Автор новости призвал хозяев следить за своими детьми и не оставлять животных на улице. В комментариях одни пользователи поддержали автора поста, другие, наоборот, предположили, что дети сами спровоцировали нападение животного.

«За своих детей я уверенно отвечаю, что собак они не дразнят и дружат со многими из них. Но сегодня собака неожиданно напала на первоклассников у "Светофора". Никто ее не провоцировал» - отвечает оппонентам автор поста.

Напомним, что за последние несколько месяцев в регионе уже произошло несколько нападений собак на людей. Недавно под Тверью на территории одной из передержек животных свора собак загрызла шестилетнего мальчика, сына хозяйки заведения. А сообщения о том, что в Твери на территории школ гуляют с собаками, в том числе и бойцовских пород, появляются в соцсетях постоянно.