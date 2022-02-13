В Тверской области фельдшер шла пешком 1,5 километра, чтоб оказать помощь пожилой женщине в глухой деревне

Фельдшер шла пешком полтора километра на помощь жительнице деревни в Тверской области

Фельдшер скорой помощи шла пешком 1,5 километра, чтобы оказать помощь пожилой жительницы деревни Поповка Лихославльского района. Поступок не остался незамеченным, знакомые женщины 12 февраля разместили пост благодарности медработнику в лихославльском паблике «Новая жизнь» в соцсети ВКонтакте.

«Выражаем огромную благодарность фельдшеру скорой помощи Коротковой Ольге Вячеславовне. Сегодня ранним утром бригада скорой помощи выехала на вызов в сельскую местность в деревню Поповка Микшинского поселения к пожилой женщине. Благодаря самоотверженности и профессионализму Ольги Вячеславовны, помощь оказали во время, фельдшеру пришлось идти 1,5 км пешком до места проживания больного. Спасибо вам огромное, за труд и верность профессии!» - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи так же тепло отзываются о фельдшере, отмечая ее душевность и профессионализм.

Некоторые отмечают, что из-за снежной зимы дороги ко многим деревням района стали труднопроходимые. И скоро врачам скорой придётся преодолевать пешком гораздо большие расстояния.