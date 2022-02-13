В Твери прекращены поиски 16-летней девушки

По факту исчезновения девушки следователи проводили доследственную проверку. Фото: СУ СК по Тверской области

В Твери с 10 февраля искали пропавшую 16-летнюю девушку. Родственники сообщили, что она ушла из квартиры в Заволжском районе и пропала. На связь не выходила. Вчера к розыскам пропавшей подключился региональный СУ СК. В СМИ были даны ориентировки пропавшей.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области была организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Однако уже вечером 12 февраля стало известно, что девушку нашли.

- К настоящему времени несовершеннолетняя вернулась домой. В ближайшее время её опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств её безвестного исчезновения, - пояснили в пресс-службе регионального СУ СК.