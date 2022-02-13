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Общество13 февраля 2022 3:40

Жителей Тверской области ждёт ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют снег с дождём
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Синоптики прогнозируют снег с дождём в районах Тверской области.

Синоптики прогнозируют снег с дождём в районах Тверской области.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В воскресенье, 13 февраля, жителей Тверской области ждёт промозглая сырая погода. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, а также осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха днем поднимется до 2-3 градусов тепла, а вот в ночь на понедельник возможны заморозки от 1 до 5 градусов мороза. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, со скоростью 2-3 м/с.

Атмосферное давление - 752 мм рт ст. Влажность воздуха – 75%.

На дорогах гололедица. Видимость на трассах 9,7 км.