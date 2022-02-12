В горсаду Твери 13 февраля будут работать аттракционы, а в Парке Победы - Почта любви

В выходные в горсаду будут работать аттракционы Фото: vk.com/gorsad_tver

13 февраля в парке Победы Твери в честь предстоящего Дня Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, будет работать "Почта любви".

В тематический почтовый ящик можно опустить валентинку. В праздник послания будут опубликованы в сторис и официальной группе парка во ВКонтакте.

Также, в 14:00, в парке Победы запланирована конкурсная тематическая программа с подарками, дискотека на катке (при благоприятных погодных условиях).

В парке ждут гостей любого возраста. Программа 0+.

В городском саду 13 февраля будут работать аттракционы.

Кроме того, вновь открывается для посетителей каток "Губернский" на Тверском ипподроме. Покататься на коньках можно будет с 12:00.

Приходите отдохнуть и провести время с пользой на открытом воздухе.