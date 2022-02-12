Полицейские в Тверской области задержали подозреваемого в дачной краже

Полицейские задержали подозреваемого в дачной краже Фото: архив "КП"

В полицию заявил 62-летний житель Москвы и рассказал, что неизвестный разбил окно на веранде дачного дома в деревне Старое Завражье Конаковского района и украл из помещения газовую горелку и точильный станок. Ущерб составил 5 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали дом и территорию, опросили потерпевшего и возможных свидетелей.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 53-летний местный житель. Похищенное вернули владельцу.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.