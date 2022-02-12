В Тверской области проходит отбор семейных пар, претендующих на медали "За любовь и верность"

В Тверской области медалью награждают пары, прожившие в браке не менее 15 лет Фото: ПТО

В Тверской области проходит отбор семейных пар, претендующих на награждение медалью "За любовь и верность". Награда учреждена Организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации" в 2008 году.

К награждению Медалью "За любовь и верность" представляются супруги, проживающие в браке не менее 25 лет. В Тверской области приоритет отдается парам, проживающим в регионе не менее 15 лет, которые получили общественное признание, проявили активную жизненную позицию, воспитали достойных наследников.

Кандидатов рассматривают в Министерстве демографической и семейной политики Тверской области совместно с районными семейными центрами.

Ежегодно в регионе медалью "За любовь и верность" отмечают 70 семейных пар. В 2022 году торжественное вручение медалей состоится на 8 июля во Дворце бракосочетания.

Информацию об участии можно получить в семейных центрах по месту жительства.