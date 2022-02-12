Бетонный козырек здания музея рухнул под тяжестью льда и снега в Тверской области

На здании музея обрушился бетонный козырек Фото: vk.com/zdfront

В Западной Двине на здании краеведческого музея рухнул бетонный козырек. Конструкция обрушилась под тяжестью льда и снега. К счастью, никто не пострадал. Падающей льдиной на здании разбило окно.

О происшествии сообщили 11 февраля подписчики паблика "Западнодвинский фронт|Западная Двина" в соцсети.

Отметим, что в Тверской области это не первое происшествия такого рода. Накануне в Ржеве под тяжестью снега обрушилась часть фасада двухэтажного дома на улице Садовой, 17/11.

В Твери за последние три дня от падения ледяных глыб пострадали четыре человека - трое детей и взрослый мужчина. Один из пострадавших, десятилетний мальчик, находится в реанимации в тяжелом состоянии.