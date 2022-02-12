В Твери проходит региональный этап Всероссийской гонки "Лыжня России - 2022"

"Ляжня России - 2022" в Твери Фото: ПТО

12 февраля в Твери в микрорайоне "Южный", на площадке у ТЦ "Декатлон" проходит региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2022".

В спортивном празднике принимают участие лыжники-любители, профессионалы и ветераны спорта, школьники и студенты, семейные и корпоративные команды.

С началом массового спортивного события участников, организаторов и гостей поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Тверская область на протяжении многих лет участвует в этом празднике спорта и с каждым годом число его участников увеличивается. Это яркий пример здорового, активного образа жизни, – сказано в приветствии от главы региона.

Почетными гостями стали мастер международного класса по легкой атлетике Ольга Иванова, по лыжным гонкам Ольга Михайлова, президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тверской области" Богдан Пищальников, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле и каноэ Виктор Денисов, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Александр Смирнов.

В течение дня в рамках "Лыжни России" проходят забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег "Без галстуков".

Первыми на дистанцию в 2,5 км вышли юноши 2004-2007 годов рождения. Победителем забега стал Михаил Замятин из Кашина.

На старты вышли профессионалы и любители спорта Фото: ПТО

Во время мероприятий безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники органов и подразделений внутренних дел.Также задействованы сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы народных дружин.