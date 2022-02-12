Администрация подала в суд на 17 УК Фото: администрация Твери

Администрация Твери подала в суд на бездействие 17 управляющих компаний. В судебном порядке власти требуют от управляющих организаций своевременно производить очистку от наледи и снега крыш и козырьков 92 многоквартирных жилых домов.

Исковое заявление было подано в Центральный районный суд Твери 11 февраля.

- В рамках поданного иска судом приняты обеспечительные меры, которые позволят обязать управляющие компании, еще до вступления в законную силу решения суда обеспечить удаление снега и наледи, - сообщили в пресс-службе администрации.

Недобросовестную работу УК обсудили также на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава Твери Алексей Огоньков.

Сотрудники районных администраций проводят ежедневные мониторинги территорий и контролируют работу управляющих компаний. По жалобам жителей будут организованы дополнительные проверки качества уборки дворов и крыш во всех районах города.