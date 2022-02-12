Следователи и полиция выясняют обстоятельства пожара в поселке Лоцманенко в Твери

В огне погибли мужчина и женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту пожара на улице Кирьянова.
ЧП произошло 11 февраля. В результате пожара в жилом доме погибли мужчина и женщина.
Следователем проведен детальный осмотр места происшествия.
- Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному происшествию контролирует прокуратура Пролетарского района Твери.