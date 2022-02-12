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Спорт12 февраля 2022 8:33

Лыжница из Твери Наталья Непряева выиграла "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022

Четверка лыжниц обыграла соперниц с явным преимуществом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Наталья Непряева завоевала "золото" в эстафете Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наталья Непряева завоевала "золото" в эстафете Фото: VK/Олимпийский комитет России

Грандиозную победу и золотую медаль в копилку российской сборной принесли лыжницы. 12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине прошли соревнования по очередной дисциплине лыжных гонок - эстафете 4х5 км среди женщин.

На старт в четверке спортсменок, вместе с Татьяной Сориной, Вероникой Степановой, Юлией Ступак, вышла уроженка Твери, лидер лыжной сборной нашей олимпийской команды Наталья Непряева.

С явным преимуществом российская команда завоевала золотую медаль соревнований.